CARROS VOADORES: Embraer vai realizar simulação de mobilidade urbana em setembro

Durante três semanas, a Eve, empresa da Embraer voltada ao desenvolvimento de “carros voadores”, fará uma simulação para estudar as operações, serviços terrestres, viagens de passageiros e necessidades do eVTOL, veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, conhecido como “carro voador”. Os exercícios serão realizados no Vertiport Chicago, um heliponto no centro de Chicago, Estados Unidos, a partir do próximo mês.

Essa será a primeira simulação de mobilidade aérea urbana realizada pela Eve. Para isso, serão utilizados helicópteros da empresa Blade Air Mobility, servindo como teste para o eVTOL. Um helicóptero irá transportar passageiros do local até outros dois pontos em Chicago: o Heliponto Municipal de Schaumburg e o Heliponto Tinley Park em Illinois. Os voos custam 150 dólares e devem durar cerca de 15 minutos.

O eVTOL é o primeiro veículo elétrico de pouso e decolagem a ser desenvolvido pela Eve. A previsão da empresa é que até 2035 mais de 200 “carros voadores” transportem 4,5 milhões de passageiros em mais de 100 rotas anualmente no Rio de Janeiro e Região Metropolitana do estado.

Esses veículos foram divulgados em evento voltado à indústria aeroespacial na Inglaterra. A Embraer mostrou a maquete com o design atual do veículo, que inclui uma asa e cauda convencionais em vez da configuração canard anterior. Os oito rotores são fixados ao redor da asa, proporcionando capacidade de decolagem e pouso vertical. (A Notícia Portal / Com informações de O Liberal).