CANTOR GOSPEL PEDRO HENRIQUE MORRE AO SOFRER UM INFARTO DURANTE APRESENTAÇÃO.

O cantor gospel Pedro Henrique morreu, na noite de quarta-feira (13), devido a um infarto fulminante, de acordo com informações de sua banda. O artista passou mal durante um show em Feira de Santana, na Bahia, que estava sendo transmitido ao vivo. Ele tinha 30 anos.

Pedro Henrique esteve em Redenção, sul do Pará em 13 de maio deste ano em uma programação do conselho de pastores na igreja Batista El-Shadai em comemoração do aniversário da cidade, um evento aberto ao público com a presença de autoridades locais.

Pedro tem um lançamento programado para esta quinta-feira (14), no YouTube. A faixa reúne “Levanta”, “Não Fique Assim” e “Descendência”. Ele estava em meio a uma agenda de dez shows em dezembro, e faria apresentações nos próximos dias 16, 20 e 31, passando por Rio de Janeiro e São Paulo.

Pedro Henrique foi cantor e compositor, nascido em lar cristão. Ele começou a dar seus primeiros passos na música aos 3 anos de idade, quando fez sua primeira apresentação pública. O artista iniciou sua carreira profissional em 2015, postando covers em seu canal do YouTube. Os vídeos chamaram a atenção do público e de um produtor musical, que o propôs gravar seu primeiro trabalho. Esse projeto tratava-se de uma banda da qual Pedro fez parte por 3 anos e lançou um álbum chamado Grande é o Senhor. Em 2019, Pedro deu início à sua carreira solo. Ele morava no Rio de Janeiro, e integrava o cast da gravadora Todah Music. (A Notóicia Portal/ Quem)