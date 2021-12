Caminhonete cai em rio na BR-230 e casal morre

O motorista de uma caminhonete modelo Hilux morreu com sua esposa ao cair com o veículo em um rio da rodovia BR-230, antiga Transamazônica, na noite da última quarta-feira (15). Os corpos foram resgatados na manhã de quinta por equipes de policiais e agentes funerários da cidade de Novo Repartimento, na região sudeste paraense.

Os mortos são Luiz Afonso Cassimiro e Vanderlúcia da Conceição Gomes. Eles foram encontrados sem vida dentro da cabine da caminhonete submersa no igarapé que passa sob uma ponte próximo à Vila Divinópolis, 60 km do centro de Novo Repartimento. O local é conhecido como ponte da morte, onde recentemente um motociclista também morreu vítima de acidente.

Em relação ao horário do sinistro ainda não se sabe com precisão, mas moradores da região ouviram um estrondo por volta das 23h do dia anterior, o que poderia ser uma indicação do veículo caindo nas águas do igarapé.

Somente na manhã de quinta-feira os moradores perceberam a existência do veículo no local e acionaram as polícias Civil e Militar, que removeram os corpos de dentro do veículo com ajuda de colaboradores de uma funerária. Ainda não se sabe o que levou o motorista a perder a direção da caminhonete, bater na barreira de proteção da ponte e cair na água.

O caso está sendo investigado em inquérito instaurado pela autoridade policial de Novo Repartimento. O casal Luiz Cassimiro e a esposa Vanderlúcia era bastante conhecido no município. Os dois moravam na Vila Netolândia.

(Com informações Correio de Carajás)