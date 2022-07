BREU BRANCO: Homem morre eletrocutado após encostar em rede de alta tensão no Sudoeste do Pará.

A Vítima trabalhava em uma empresa de internet e teria tocado acidentalmente na rede de alta tensão.

Na tarde desta sexta-feira, (22) Um homem identificado como Aldean Morais, (33) morreu eletrocutado no município de Breu Branco, sudeste do Pará. As primeiras informações dão conta de que o rapaz estava realizando um trabalho próximo a rede de alta tensão. Ele era ex-militar e estava trabalhando em uma empresa de internet. Segundo informações, o homem tocou acidentalmente na rede de alta tensão, levando uma descarga elétrica e vindo a óbito ainda no local.

O ex-militar serviu no Exército serviu no 23º esquadrão de Cavalaria de selva em Tucuruí, e segundo um amigo da vítima, ele chegou a participar até mesmo da missão de paz para estabilização do Haiti no ano de 2012.

Aldean deixa esposa e dois filhos. Ele era morador de Tucuruí e estava na cidade de Breu Branco apenas a serviço da empresa. O local e a hora do velório ainda não foram divulgados. (Com informações Portal Cidade da Tucuruí / Dol Carajás)