Coronavírus: Brasil tem 23 mil pacientes recuperados; 57% dos casos

De acordo com o Ministério da Saúde, 22.991 pacientes infectados por coronavírus no Brasil estão recuperados. O número representa 56,7% dos casos confirmados da doença.

A taxa de curados no Brasil é muito superior aos índices globais, mas semelhante à da Suíça, que tem um número de casos de Covid-19 semelhante ao nosso. No mundo, por exemplo, a porcentagem de pessoas curadas é de apenas 25%. Nos Estados Unidos é de 8,1%; na Espanha são 39,8%; na Itália são 23% e na Suíça, 58,5%, de acordo com informações da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

Vale lembrar que o Brasil ainda não atingiu o pico da epidemia e, portanto, não esgotou os recursos do sistema de saúde, público ou privado. Espera-se que muito em breve, com o aumento do número de casos e a lotação dos hospitais, a taxa de curados comece a cair no país. O Brasil é o 11º país no ranking mundial em número de casos confirmados e o 11º em número de óbitos.

(Com informações de G1)