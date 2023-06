BR-155: Acidente na saída de Rio Maria sentindo a Xinguara.

Ocorreu na tarde de quinta-feira (1), um grave acidente envolvendo um caminhão caçamba de cor azul e uma motocicleta na BR-155 saída de Rio Maria para a cidade de Xinguara.

A colisão aconteceu em frente ao Parque de Exposição Avelino Remor, em Rio Maria.

De acordo com populares, a vítima conhecida popularmente por Babá conduzia a motocicleta e teria sofrido a colisão frontal provocado pelo caminhão caçamba.

Ainda segundo informações, de imediato uma equipe de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade de Rio Maria foi acionada e constatou o óbito.

Uma equipe da Policia Militar e da Policia Civil estiveram no local e iniciaram as providências que o caso requer. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)