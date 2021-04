BOLSONARO VAI DISTRIBUIR PESSOALMENTE COMIDA NO BAIRRO DA PRATINHA EM BELÉM

O programa Brasil Fraterno, do Governo Federal, tem como objetivo criar uma rede nacional de solidariedade para garantir segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade social. Lançado no dia 26 de março, tem como presidente do Conselho a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

E nesta sexta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro desembarca em Belém, para participar da entrega de cestas de alimentos do programa Brasil Fraterno, no bairro da Pratinha II. A chegada de Bolsonaro está prevista para às 15h30.

Brasil Fraterno

O novo projeto do Governo Federal pretende chegar a municípios de todo o país, por meio da doação de cestas de alimentos.

O Brasil Fraterno é sustentado por três pilares: é coordenado pelo Pátria Voluntária, que mobilizará a população; possui articulação do Ministério da Cidadania, que será responsável pela integração com políticas sociais; e conta com a parceria do Sistema S, que fará a captação de recursos.

Além do ato da doação de alimentos, a intenção do Governo Federal é despertar os sentimentos de fraternidade e solidariedade naturais do povo brasileiro.