Bolsonaro sinaliza duras medidas por atitudes de Prefeitos e Governadores

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nesta sexta-feira (19), que o governo federal vai acabar passando por cima de medidas que vêm sendo tomadas por governadores e prefeitos para conter o avanço da covid-19.

“O caos vem aí. A fome vai tirar o pessoal de casa. Vamos ter problemas que a gente nunca esperava ter, problemas sociais gravíssimos”, declarou Bolsonaro. “Onde é que nós vamos parar? Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura no tocante a isso?”

Em seguida, Bolsonaro tratou de afirmar que o que pretende fazer não configura ditadura. “Não é ditadura, não, uns hipócritas falando em ditadura o tempo todo, uns imbecis”, disse. Porém, em seguida, o presidente admitiu uma possibilidade deste regime no Brasil: “Agora, o terreno fértil para a ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza.”

Ainda sobre o tema, Bolsonaro acionou na noite de ontem o Supremo Tribunal Federal para derrubar os decretos estaduais da Bahia, do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, que determinaram toques de recolher para frear a covid. No DF, a medida vigorará até a próxima segunda-feira (22).