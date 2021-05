BBB 2021: GILBERTO ELIMINADO, FIUK COMENTA SOBRE SITUAÇÃO FINANCEIRA

Logo após a eliminação de Gilberto, a votação para a grande final do “BBB 21” foi aberta, com o discurso final de Fiuk, Camilla e Juliette. Em sua defesa, o filho de Fábio Júnior mencionou que sua família precisa do R$ 1,5 milhão e que teve que vender itens como carro, guitarra e computador para abater dívidas que fez antes de entrar no programa.

“Eu não estou acreditando [que estou na final]. Eu tava canceladaço, não queriam me contratar, tive que vender tudo”, disse o cantor.

Fiuk também relatou que o pai está em condições complicadas por não ter feito shows durante a pandemia: “As pessoas acham que eu e a minha família estamos bem de dinheiro. Meu pai não tem feito show, só música não dá dinheiro, tem que ter show”.

O ator já tinha relatado problemas financeiros anteriormente, em discurso no paredão que enfrentou ao lado de Gilberto e Viih Tube. “Mais uma vez aqui no paredão. É muito difícil passar por isso de novo, seguido. É o maior desafio da minha vida. Preciso muito ficar aqui. Em questão financeira, por tudo”, lamentou.