BANNACH: Ministério Público volta a receber denúncias de precariedade no transporte escolar

Esta semana o ministério público de Rio Maria voltou a receber várias denúncias feitas por pais de alunos, reclamando sobre a precariedade do transporte escolar de Bannach. Em um vídeo postado na rede social, um vereador do município também denuncia a péssima qualidade da frota. O vídeo mostra a porta do ônibus amarrada com uma corda e o motorista falando que o radiador está furado, “Tem que completar toda hora, anda nada”, diz o motorista enquanto colocava água no reservatório do radiador.

O promotor de justiça da comarca de Rio Maria, Franklin Jones, disse que as denúncias recebidas esta semana estão sendo avaliadas dentro de um procedimento administrativo que também visa checar se a prefeitura está cumprindo a determinação de decisão judicial publicada em 2022.

ÔNIBUS VELHOS: Em 2022, o ministério público estadual promoveu uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa e obrigação de fazer em face da prefeita Lucineia Oliveira, secretário de educação Anderson Nazário, empresa Adriana Patrícia Rodrigues Dias Comércio e Transporte Eireli e outros – apontando descumprimento da licitação, usando ônibus com mais de 20 anos de fabricação e subcontratando ônibus de outras empresas, o que é vedado no contrato.

Em decisão do dia 25 de dezembro de 2022, o juiz da comarca de Rio Maria, Edvaldo Saldanha Sousa, determinou que em 72 horas, a prefeitura regularizasse a prestação do serviço, ofertando veículos novos e adequados ao transporte escolar, com monitores e motoristas uniformizados, como também a rescisão do contrato com a empresa Adriana Patrícia Rodrigues Dias Comércio e Transporte Eireli e fixando a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) contra a prefeita Lucineia Oliveira – em caso de descumprimento.

Nossa reportagem tentou ouvir o secretário de Educação Anderson Nazário e a prefeita Lucinéia Oliveira para registrar a versão dos gestores em relação as novas denúncias, porém nenhum dos dois atenderam ou retornaram as ligações. (A Notícia Portal / da redação)