Balsa naufraga no Pará e deixa quase 300 motocicletas elétricas no fundo do rio

Uma balsa que transportava carretas, contêineres com produtos eletrônicos e um caminhão cegonha naufragou na tarde de segunda-feira (2), nas proximidades do Porto dos Milagres, em Santarém, no oeste do Pará. O acidente provocou um prejuízo milionário, ainda sem valor oficialmente divulgado.

Identificada como Lunna II, a embarcação fazia parte de um comboio que saiu de Manaus com destino a Belém. Entre as cargas transportadas, quase 300 motocicletas elétricas acabaram no fundo do rio.

A ocorrência foi confirmada pela Capitania Fluvial de Santarém. Apesar da dimensão do acidente, não houve registro de mortes ou feridos. Até o momento, também não foram identificados sinais de poluição ambiental.

As circunstâncias do naufrágio serão investigadas pela Marinha do Brasil, por meio de Inquérito Administrativo.

A Notícia Portal | Emily Dulcio | Com informações das redes sociais