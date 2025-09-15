Avião roubado no Pará é recuperado na Bolívia

A aeronave de pequeno porte foi recuperada na fronteira entre Brasil e Bolívia após ter sido roubada do Aeroporto Municipal de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A ação de recuperação ocorreu por meio de uma parceria entre a Força Aérea Brasileira (FAB) e o Adido Aeronáutico da Bolívia. Uma das suspeitas é de que o avião tenha sido levado para ser usado no tráfico internacional de drogas.

Segundo informações da FAB, na noite de 10 de setembro, três homens armados invadiram o hangar do aeroporto, roubaram a aeronave modelo Cessna 210 e decolaram por volta das 4h41 de quinta-feira (11).

Após o alerta, o Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), responsável pela defesa aérea em todo o território nacional, enviou um caça leve A-29 Super Tucano para realizar o reconhecimento e o monitoramento da área, dando início à investigação do caso.

Os protocolos de defesa aeroespacial foram ativados em colaboração com a Força Aérea da Bolívia, que localizou o avião cerca de 12 horas após o alerta de roubo.

“A Força Aérea Brasileira reafirma seu compromisso com a soberania do espaço aéreo nacional, o combate a atividades ilícitas transnacionais e o fortalecimento da cooperação com forças aéreas aliadas, como a da Bolívia”, informou a FAB, em nota. “O monitoramento contínuo do espaço aéreo pelo Comando de Operações Aeroespaciais assegurou uma resposta eficiente, evitando que a aeronave roubada fosse utilizada no tráfico internacional de drogas”, acrescentou a Força. (A Noticia Portal com informações Lucas Contente/ Foto: Divulgações da FAB)