Avião agrícola cai e mata piloto e produtor rural em São Félix do Xingu

Um avião agrícola caiu, na tarde desta sexta-feira (3), em uma fazenda na localidade do Distrito Vila Carapanã, zona rural do município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. Na aeronave estavam o piloto, Augusto César Bordin, e o produtor rural, Matheus Batista Nascimento, que iam fazer aplicação de defensivos agrícolas. Os dois morreram.

De acordo com informações, o avião caiu nas proximidades das casas da fazenda, mas nenhuma pessoa foi atingida. O jovem produtor rural, bastante conhecido na região, era morador da Vila Carapanã. O piloto morava no estado de São Paulo.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Esse é o segundo acidente com aeronaves agrícolas registrado este ano em São Félix do Xingu.

No dia 31 de janeiro, um avião caiu também durante sobrevoo para despejar defensivos agrícolas em uma fazenda. No acidente, que ocorreu perto da pista de pouso, morreu o piloto Diego Grespon, de 31 anos.

(Com informações Zé Dudu)