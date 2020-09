Parcela do auxílio emergencial é liberada nesta sexta-feira (25)

Nesta sexta-feira (25), a Caixa Econômica Federal paga a primeira parcela extra do auxílio emergencial, no valor de R$ 300, para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) de final 7.

Também hoje, o banco deposita uma nova parcela — ainda de R$ 600 — para trabalhadores nascidos em setembro. São informais, autônomos, desempregados sem direito a seguro-desemprego, microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas que até estavam inscritas no CaÚnico, mas não recebem o Bolsa Família. Esses cidadãos se inscreveram por site, aplicativo ou pelos Correios.

Bolsa Família

No caso do Bolsa Família, já será permitido o saque em dinheiro, com o cartão original do programa social. A retirada poderá ser feita numa agência da Caixa, numa casa lotérica ou num correspondente Caixa Aqui.

Segundo a instituição financeira, neste mês, serão pagos R$ 4,3 bilhões de auxílio emergencial para mais de 16,3 milhões de pessoas inscritas no programa (ou 12,6 milhões de famílias).

Demais trabalhadores

Para os demais trabalhadores nascidos em setembro, o dinheiro depositado agora somente poderá ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, para o pagamento de contas e compras. O saque e a transferência bancária só estarão autorizados a partir de 15 de outubro.

Neste grupo, há beneficiários à espera de diferentes parcelas de R$ 600. Tudo depende do mês em que receberam o primeiro pagamento.

Existem também pessoas que tiveram o benefício negado e contestaram a decisão do governo, tendo, enfim, a concessão. Elas, portanto, demoraram a receber o primeiro auxílio. Outros passaram por reavaliações e tiveram seus pagamentos suspensos. Estes, depois, foram restabelecidos.

Esses trabalhadores ainda não começaram a receber as parcelas extras de R$ 300. O novo calendário, segundo o Ministério da Cidadania, deverá ser divulgado até segunda-feira (dia 28).

Pagamentos do programa social

Quem está inscrito no programa social receberá o pagamento conforme o cronograma abaixo:

17 de setembro – NIS de final 1

18 de setembro – NIS de final 2

21 de setembro – NIS de final 3

22 de setembro – NIS de final 4

23 de setembro – NIS de final 5

24 de setembro – NIS de final 6

25 de setembro – NIS de final 7

28 de setembro – NIS de final 8

29 de setembro – NIS de final 9

30 de setembro – NIS de final 0

Calendário para inscritos no site, no aplicativo ou nos Correios

CICLO 2

– Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 – terá a quinta parcela

– Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – terá a quarta parcela

– Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – terá a terceira parcela

– Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – terá a segunda parcela

– Quem se inscreveu pelos Correios ou teve o benefício negado e apresentou contestação – receberá a primeira parcela

– Liberação para quem teve o auxílio reavaliado em julho ou agosto e liberado para a continuidade do pagamento

Depósito do dinheiro

28 de agosto – nascidos em janeiro

2 de setembro – nascidos em fevereiro

4 de setembro – nascidos em março

9 de setembro – nascidos em abril

11 de setembro – nascidos em maio

16 de setembro – nascidos em junho

18 de setembro – nascidos em julho

23 de setembro – nascidos em agosto

25 de setembro – nascidos em setembro

28 de setembro – nascidos em outubro e novembro

30 de setembro – nascidos em dezembro

Liberação de saque e transferência

19 de setembro – nascidos em janeiro

22 de setembro – nascidos em fevereiro

29 de setembro – nascidos em março

1º de outubro – nascidos em abril

3 de outubro – nascidos em maio

6 de outubro – nascidos em junho

8 de outubro – nascidos em julho

13 de outubro – nascidos em agosto

15 de outubro – nascidos em setembro

20 de outubro – nascidos em outubro

22 de outubro – nascidos em novembro

27 de outubro – nascidos em dezembro

(o liberal)