Mais 6,9 milhões recebem segunda parcela do auxílio nesta quinta-feira

A segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser depositada nesta quarta-feira (20) na conta poupança digital de 5 milhões de trabalhadores informais nascidos em janeiro e fevereiro. Eles fazem parte do grupo de 30 milhões de pessoas que se inscreveram pelo aplicativo ou pelo CadÚnico e que vão receber a segunda parcela inicialmente por depósito, de forma escalonada, de acordo com o mês de aniversário

(veja calendário abaixo).

Para evitar aglomeração e filas nas agências, o saque para esse grupo só começa a partir do dia 30 de maio, também de acordo com a data de nascimento. Mas por meio do aplicativo Caixa Tem é possível pagar contas de água, luz, telefone e boletos, além de fazer compras de alimentos, roupas ou medicamentos pela internet.

Também recebem a segunda parcela do auxílio hoje 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 3. Outros 700 mil nascidos em fevereiro vão poder sacar a primeira parcela nesta quarta.

Para isso, as agências da Caixa vão funcionar normalmente, mesmo com a antecipação de feriados na cidade de São Paulo, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial, das 8h às 14h.

Calendário do depósito da segunda parcela

Nascidos em janeiro ou fevereiro: 20 de maio

Nascidos em março ou abril: 21 de maio

Nascidos em maio ou junho: 22 de maio

Nascidos em julho ou agosto: 23 de maio

Nascidos em setembro ou outubro: 25 de maio

Nascidos em novembro ou dezembro: 26 de maio

Calendário do saque da segunda parcela

Nascidos em janeiro: 30 de maio

Nascidos em fevereiro: 1º de junho

Nascidos em março: 2 de junho

Nascidos em abril: 3 de junho

Nascidos em maio: 4 de junho

Nascidos em junho: 5 de junho

Nascidos em julho: 6 de junho

Nascidos em agosto: 8 de junho

Nascidos em setembro: 9 de junho

Nascidos em outubro: 10 de junho

Nascidos em novembro: 12 de junho

Nascidos em dezembro: 13 de junho

Saque da segunda parcela para o Bolsa Família

20 de maio: NIS 3

21 de maio: NIS 4

22 de maio: NIS 5

25 de maio: NIS 6

26 de maio: NIS 7

27 de maio: NIS 8

28 de maio: NIS 9

29 de maio: NIS 0

Novo saque da primeira parcela

Quarta-feira (20)- nascidos em fevereiro

Quinta-feira (21) – nascidos em março

Sexta-feira (22) – nascidos em abril

Sábado (23) – nascidos em maio, junho e julho

Segunda-feira (25) – nascidos em agosto

Terça-feira (26)- nascidos em setembro

Quarta-feira (27) – nascidos em outubro

Quinta-feira (28) – nascidos novembro

Sexta-feira (29) – nascidos em dezembro

(R7 Noticías)