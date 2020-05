Duas pessoas denunciam golpe ao tentar sacar auxílio emergencial em Xinguara

Duas pessoas compareceram na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, para denunciar que foram vítimas da fraude do saque indevido. Segundo elas, não conseguiram sacar o auxílio emergencial de R$ 600,00 uma vez que o dinheiro já havia sido retirado.

Eles disseram que ambos pediram ajuda a terceiro, por estarem com dificuldade em se cadastrar no programa do governo federal. Quando foram sacar o benefício, o dinheiro já havia sido sacado.

Os dois casos foram registrados na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, para investigação.

(Luiz Pereira)