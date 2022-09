Atirador invade escola e mata estudante na Bahia 

Uma estudante morreu durante um ataque em uma escola na cidade de Barreiras, na Bahia, na manhã desta segunda-feira, 26.

Segundo informações da TV Bahia, a vítima era cadeirante e foi morta por um homem armado, que invadiu a escola vestindo roupas pretas e fazendo ameaças aos alunos.

A Polícia Militar foi chamada e chegou ao local rapidamente. No confronto com policiais, o autor do ataque foi baleado. Ele foi socorrido e levado com vida para o hospital. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

O caso aconteceu na escola municipal Eurides Sant’anna. Uma testemunha relatou o que viu à TV Bahia: “O menino estava todo de preto, entrou na escola e deu um tiro aqui na porta. Quando chegou lá dentro deu outro tiro. Os meninos correram tudo pra quadra, mandaram sair todo mundo pelo fundo”.

