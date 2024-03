Associação Amor Azul promove 19º Encontro sobre Comunicação Funcional neste sábado (2)

A Associação de Pais e Amigos Amor Azul de Redenção, dedicada ao suporte de pessoas com espectro autista, realizará neste sábado (2) seu 19º Encontro com o tema ‘Eliminando Entraves: Desenvolvendo uma Comunicação Funcional’. O evento está marcado para as 15h, na Casa da Amizade. O fonoaudiólogo Lucas Reichembach, apoiador da associação, palestrará voluntariamente sobre estratégias para favorecer uma comunicação espontânea, permitindo que crianças autistas expressem seus desejos e necessidades de maneira compreensível para pais e outros membros do convívio.

Os encontros, que ocorrem mensalmente, são abertos ao público e visam estimular a interação e fortalecer a rede de apoio para pais e amigos de pessoas com espectro autista. A presidente da associação, Hilda Klein, junto com toda a diretoria, marcará presença. Todos os trabalhos desenvolvidos pela associação são voluntários, com a diretoria dedicando-se ao máximo para ajudar cada pessoa que busca assistência. Atualmente, a associação atende mais de 400 pessoas em toda a região do Araguaia paraense, oferecendo suporte desde o processo de laudo para identificação do espectro até tratamento, acesso consultas e apoio emocional.

Apesar de recentemente ter recebido o título de utilidade pública do município pela câmara municipal, a associação ainda não recebe recursos públicos. Em entrevista ao ‘A NOTÍCIA PORTAL’, a presidente Hilda Klein afirmou que a associação está totalmente registrada e legalizada, possuindo CNPJ, e está em processo de abertura de conta bancária. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira).