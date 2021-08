Assassinado sobrevivente do Massacre de Eldorado dos Carajás

Segundo relato da Policia Civil, o crime teria acontecido por volta das 20h30 da quinta-feira (19)

Julio Cezar Barboza, o “Cesa”, foi morto a tiros no Assentamento 17 de abril

Uma execução no Assentamento 17 de abril, no município de Eldorado do Carajás, teve como vítima Julio Cezar Barboza, o “Cesa”. O morador da vila era um dos sobreviventes do Massacre de Eldorado do Carajás, quando 21 trabalhadores rurais foram assassinados por agentes do estado, em abril de 1996.

Segundo relato da Policia Civil, o crime teria acontecido por volta das 20h30 da quinta-feira (19), quando um dos vizinhos de “Cesa” ouviu disparos vindos de dentro da sua casa. Ao ser encontrado, já era possível identificar duas perfurações de bala no tórax da vítima.

“Cesa” foi registrado por imagens de televisão na época do Massacre segurando uma arma, pronto para atirar contra os policiais, mas foi impedido de disparar por sua mãe, que foi baleada na perna. A Polícia Civil abrirá investigação para determinar possíveis suspeitos e motivação do crime.(Correio Carajás)