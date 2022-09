Árbitro de Figueirense e Paysandu relata arremesso de bomba e cadeira por torcida bicolor

A derrota do Paysandu para o Figueirense foi marcada por eventos extracampo, assinadas em súmula pelo árbitro carioca Bruno Arleu de Araujo.

A derrota do Paysandu para o Figueirense pode custar mais caro do que se imagina. Além de perder a terceira partida seguida no quadrangular final da Série C, os bicolores podem ter complicações na esfera judicial, depois que o árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo relatou na súmula da partida alguns incidentes envolvendo a torcida do Paysandu. O primeiro contratempo protagonizado pela torcida bicolor, no estádio Orlando Scarpelli, foi registrado aos 24 minutos do segundo tempo, depois que o árbitro foi avisado de que um tumulto se avolumava na região onde estavam torcedores das duas equipes.

“A equipe de arbitragem foi informada pela comissão técnica do Figueirense FC, que foi atirado, no campo de jogo, atrás do gol onde encontravam-se em aquecimentos os atletas suplentes desta equipe e na direção dos mesmos, uma cadeira da arquibancada e 3 baquetas, vindas do local onde se encontravam torcedores do Paysandu”, disse o árbitro.

Em seguida, outros susto. “Foi observado pela equipe de arbitragem o lançamento de bomba da torcida do Paysandu, em direção a torcida do Figueirense, que se encontrava no setor das sociais do clube. após ter a garantia da segurança, pelo policiamento local, e em contato com o delegado da partida a mesma foi restabelecida e transcorreu normalmente ate o final”, registra.

Por fim, Bruno Arleu garantiu que não foi apresentada a identificação dos autores dos arremessos e nenhum registro de ocorrência dos fatos. Diante disso, depois de amargar a terceira derrota seguida e a lanterna do grupo C, com zero pontos marcados, o Paysandu pode até ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a corte responsável por julgar os incidentes esportivos. (A Notícia Portal / com informações de O Liberal.