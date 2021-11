Após 8 anos justiça condena empresário de Redenção, por estupro de vulnerável, no caso em que duas menores morreram em acidente

A Justiça de Redenção, por intermédio, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, condenou Gilvamar Ferreira da Silva, conhecido como “secreta”, a 12 anos, 5 meses e 10 dias de prisão, pelo crime de estupro de vulnerável, em regime fechado, dado a gravidade do crime e tamanho da pena. A sentença saiu na última segunda-feira, 01 de novembro, após 8 anos do acidente que vitimou a adolescente Eduarda Alencar. Na época houve uma comoção social muito grande e uma luta por justiça por parte dos familiares e amigos da menina.

Entenda o caso:

Em 4 de setembro de 2013, por volta de 21h o condenado sofreu um acidente em que haviam duas menores com ele em seu veículo. As menores eram Kalline Lopes, 15 anos e Eduarda Alencar, 13 anos. As duas adolescentes faleceram no local do ocorrido. Na ocasião o “Secreta”, que praticamente saiu ileso do acidente, fugiu sem prestar socorro às vítimas. No desenrolar das apurações sobre o caso foi apontado o fato do acusado ter tido envolvimento amoroso com a menor Eduarda Alencar, que na época tinha apenas 13 anos, o que configurou o crime de estupro de vulnerável. Após 8 anos de espera da família da vítima a condenação foi sentenciada. Quanto a sentença pelas mortes das adolescentes o caso ainda vai a júri popular.