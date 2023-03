ALTAMIRA: Homem é executado com vários tiros dentro de carro quando chegava em balneário

Um homem identificado como Alan de Oliveira da Silva, de 37 anos, foi morto com vários tiros quando chegava de carro no balneário do Pedral, em Altamira, no sudoeste do Pará. O crime aconteceu por volta de 18h50 desta quarta-feira (1).

A vítima já tinha passagem pela polícia. Segundo a Polícia Militar, as equipes em ronda foram acionadas pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) para averiguar a ocorrência de vários disparos de arma de fogo no balneário. Quando as guarnições chegaram ao local encontraram a vítima já sem vida dentro do carro dela, um Gol branco.

Testemunhas informaram que Alan foi surpreendido por um atirador quando chegava ao balneário e não teve qualquer chance de defesa. Ainda de acordo com as testemunhas, o assassino chegou ao local pelo Rio Xingu em uma voadeira na companhia de outro homem.

Após atracar a embarcação às proximidades do balneário, ele desceu e esperou Alan se aproximar e, quando ele estava estacionando, efetuou os disparos. Teriam sido mais de 20 tiros disparados contra o veículo.

A dupla fugiu em seguida na mesma voadeira e está sendo procurada. A Delegacia de Homicídios de Altamira iniciou investigação para identificar autoria e motivações do crime.

