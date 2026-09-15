ALEXANDRE DE MORAIS FALA PELA PRIMEIRA VEZ SOBRE TROCA DE MENSAGENS COM VORCARO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou sobre a troca de mensagens com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, em meio à crise que envolve as investigações sobre a instituição financeira.

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro revelaram contatos entre o empresário e o ministro, inclusive no período que antecedeu a prisão do ex-banqueiro, em novembro de 2025. Segundo o relatório da PF, Vorcaro teria procurado Moraes para tratar do avanço das investigações e pedir auxílio diante do cerco das autoridades.

O material também aponta encontros entre os dois e menciona relações profissionais envolvendo o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa de Moraes. A PF, no entanto, não concluiu que os pedidos feitos por Vorcaro tenham sido atendidos pelo ministro.

O caso ganhou ainda mais repercussão nesta terça-feira, 15 de setembro de 2026, quando o Supremo Tribunal Federal analisa se deve ser aberta uma investigação formal a partir das informações reunidas pela Polícia Federal.

As acusações e suspeitas ainda estão sob análise, e os envolvidos têm direito à ampla defesa e ao contraditório. (A Notícia Portal / com informações de Jornal da Globo)