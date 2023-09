Alerta para onda de calor em Ourilândia, São Félix do Xingu e Cumaru do Norte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aleta laranja — o segundo mais grave — para ondas de calor no Brasil. É o segundo alerta emitido para esse fenômeno no ano. Há possibilidade de temperaturas até 5ºC acima do normal para o período. Na prática, isso exige cuidados com a saúde, já que no mesmo período do alerta de onda de calor, há umidade está abaixo do normal.

No alerta emitido nesta segunda-feira (18) tem vigência até a noite do dia 22 deste mês. Inicialmente, no Pará, os municípios afetados são:

*Santa Maria das Barreiras;

*Santana do Araguaia;

*São Félix do Xingu;

*Ourilândia do Norte;

*Novo Progresso;

*Cumaru do Norte;

*Altamira.

Durante a vigência do alerta laranja para ondas de calor, outros municípios podem ser afetados, dependendo do comportamento do clima nos próximos dias. Desde o final de semana, moradores de várias áreas do Pará — mesmo longe da região sul do estado — têm reclamado do calor intenso.

A recomendação é que a população, principalmente nas áreas afetadas, evite atividades com exposição prolongada ao sol. É necessário usar roupas que protejam a pele e protetor solar. A hidratação constante é importante para evitar desidratação. E ainda devido ao forte calor, as queimadas se tornam ainda mais perigosas potencialmente incontroláveis.

(A Notícia Portal/ da Redação do Fato Regional)