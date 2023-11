Alepa sedia o 1° Encontro Estadual dos Secretários Municipais de Meio Ambiente do Estado

1° Encontro Estadual dos Secretários Municipais de Meio Ambiente do Pará, que acontece hoje, sexta (17), teve como foco central a discussão sobre as queimadas, apontadas como grandes responsáveis pelos altos índices de temperatura global. Realizado pelo Fórum Permanente dos Secretários Municipais de Meio Ambiente (Fopesmma), o evento contou com o apoio de diversas entidades, incluindo a Assembleia Legislativa do Pará. O tema deste ano foi “Sustentabilidade – Um movimento global que começa no local”.

Palestrantes discutiram possíveis soluções para a redução do desmatamento, destacando a importância de iniciativas sustentáveis. O secretário adjunto da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará, Rodolpho Zahltuh, elogiou o encontro, descrevendo-o como democrático e enriquecedor, abordando questões climáticas cruciais.

Representantes do Ministério do Meio Ambiente ressaltaram a necessidade de diálogo entre o Governo Federal, estados e municípios para superar desafios como a redução de desmatamentos e queimadas na Amazônia. O presidente da Fopesmma, Élcio Ribeiro, agradeceu o apoio das entidades envolvidas, destacando a importância desses encontros para fortalecer o estado, que sediará a COP 30 em 2025.

Durante o encontro, foram discutidos planos técnicos para redução dos danos ambientais, abordando atividades produtivas sustentáveis, monitoramento e controle ambiental, ordenamento territorial e fundiário, além de instrumentos normativos e econômicos. O Fopesmma, criado em 2015, busca promover o desenvolvimento sustentável nos municípios paraenses, congregando secretários municipais de meio ambiente em iniciativas que visam à preservação ambiental. (A Notícia Portal com informações da ALEPA).