Alepa instala Frente Parlamentar de Acompanhamento e Fortalecimento das Ações da COP 30 no Pará

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) instalou a Frente Parlamentar de Acompanhamento e Fortalecimento das Ações da COP 30 do Pará (FPAF/COP 30), liderada pelo deputado Lu Ogawa.

Com a participação de 18 parlamentares e aproximadamente 300 pessoas, incluindo autoridades e membros da sociedade civil, a Frente se dedicará a acompanhar as agendas de sustentabilidade e desenvolvimento das regiões do estado. Durante o evento, diversos representantes, incluindo o vice-presidente da Alepa, Luth Rebelo, e o líder do governo na Casa, deputado Iran Lima, enfatizaram a importância da Frente para o Pará, destacando a necessidade de conectar meio ambiente e economia para enfrentar as mudanças climáticas.

Além disso, a vice-governadora Hana Ghassan ressaltou a oportunidade única que a COP 30 representa para o estado, permitindo que o Pará seja ouvido e compreendido internacionalmente. Belém foi indicada para sediar a 30ª edição da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em 2025, marcando a primeira vez que o Brasil hospedará o evento.

A COP 30 é um espaço crucial para debater questões ambientais, encontrar soluções para os problemas que afetam o planeta e negociar acordos, contando com a participação de líderes governamentais, setor privado, ONGs, especialistas e jornalistas do mundo todo.