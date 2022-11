ÁGUA AZUL DO NORTE: Morador de 82 anos está desaparecido há nove dias

Hoje já completam nove dias que a família de José Tiago (82), está a sua procura. No dia (08) último, por volta das 9h ele saiu de sua residência localizada no sítio Boa Esperança, zona rural do município de Água Azul do Norte, a 70 km distante da cidade.

O idoso saiu de casa sozinho e avisou a família que iria visitar um vizinho. Relatos apontam que ele foi visto pela última vez, no mesmo dia, quando passou em duas propriedades.

Homens da Defesa Civil, Polícia Militar, familiares e populares de Água Azul do Norte, juntamente com homens do Corpo de Bombeiros de Redenção, estão empenhados para encontrar o idoso.

As buscas se concentram nas áreas próximas de onde ele foi visto pela última vez. Todos os dias autoridades e populares fazem varreduras para encontrar José Tiago, mas até o momento ainda é um mistério o desaparecimento do idoso.

Ao tomar conhecimento do fato o prefeito de Água Azul do Norte, Isvandires Martins ‘Vandim’, determinou que o município dê todo apoio para que as buscas continuem sendo feitas, até que José Tiago seja encontrado.

Informações sobre o paradeiro do senhor José Tiago, por favor entrar em contato:

94 99133-0023

94 99182-3736

(A Notícia Portal / Da redação)