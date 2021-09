Adolescente morre em acidente com “Carreta Furação”

Um adolescente de apenas 14 anos de idade morreu esmagado pela Carreta Furacão ou “Trem da Alegria”, na noite desta quinta-feira, no Núcleo São Félix, em Marabá.

O acidente ocorreu por volta de 19h30, quando o caminhão carregado de brincantes passava Avenida Vale. O adolescente de prenome Marcos estaria à frente do veículo, em uma bicicleta, ao ser atropelado e morto. Há várias versões para o acidente. Uma delas dá conta que o garoto acompanhava a carreta em sua bicicleta e perdeu o controle e caiu embaixo do caminhão.

Outra afirma o menor teria sido tocado por uma motocicleta e acabou caindo embaixo da Carreta Furação. É comum, por onde a carreta passa, crianças e adolescentes acompanharem o caminhão, subindo em calçadas, sempre de bicicleta, correndo sério risco de acidente.

O subtenente J. Rodrigues informou à Reportagem do CORREIO DE CARAJÁS, por volta de 22h15 desta noite, que o condutor da Carreta Furação prestou socorro no momento do acidente e depois foi conduzido para a Delegacia de Polícia para prestar depoimento.

A Polícia Civil vai investigar o caso para avaliar a responsabilidade ou não do condutor da carreta. (Informações Correio Carajás)