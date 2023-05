Acusado de matar o influencer digital Rodrigo Pereira é condenado a 23 anos e quatro meses de prisão

Após seis meses do crime, Lucas Rodrigues Barbosa foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão pelo assassinato de Rodrigo Pereira de Carvalho, conhecido pelo seu trabalho como Youtuber e Influencer digital. Na rede social ele se apresentava com o nome Rodrigo Marques.

O acusado negou qualquer envolvimento no assassinato, porém imagens de câmeras de segurança, rastros do acusado na área do crime e depoimentos de testemunhas oculares, foram juntadas na investigação policial que levou Lucas Rodrigues Barbosa ao banco do réu, culminando com a sua condenação pela a morte de Rodrigo Pereira.

O condenado está preso no estado da Bahia, desde o dia 29 de novembro de 2022. Para ser ouvido pela acusação e defesa foi utilizado o sistema de vídeo conferencia. Lucas deverá ser transferido para a comarca de Redenção. Pelo fato da vitima ser homossexual, uma das hipóteses levantadas como motivação para o crime, foi homofobia. A investigação também aponta a possibilidade de latrocínio, pois o corpo da vítima foi encontrado sem seus pertences pessoais.

RELEMBRE O CASO

O crime ocorreu dia quatro de novembro de 2022, por volta das 02h da madrugada, na cidade de Redenção – PA, próximo a uma casa de festa conhecida como ‘Rancho da Zefinha, o corpo da vítima foi encontrado despido ao lado de pedras sujas de sangue. Logo após o crime a delegacia de homicídios identificou o autor e 25 dias após o assassinato ele foi localizado e preso em uma fazenda no município de Coração de Maria – BA, aproximadamente 1.700km de Redenção-PA. (A Notícia Portal – Ana Luiza Oliveira)