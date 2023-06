26ª Expo Polo Carajás: Semana começa com show Gospel e Portões abertos

Este ano, a 26ª Expo Polo Carajás terá dois dias de entrada liberada, e nesta segunda-feira, será o primeiro dia com portões abertos. A atração será o show gospel do cantor Marcelo Markes, voz de grandes louvores como “Eu tenho Você” e “Sinto Fluir”.

Vários cantores locais da música cristã como Noemy Nery, Daniel Vitor e outros também estarão se apresentando nesta noite. Esta gestão do Sindicato Rural se empenhou para oferecer uma programação que agrade todos os públicos da região. Este ano também tem show do Padre Fábio de Melo para a comunidade católica, no dia 7.

A Expo teve sua abertura oficial no sábado (03) com show de Paraná, neste domingo (4) teve a grande cavalgada ruralista que superou os números do ano passado de público e animais e teve a presença de grandes lideranças políticas do estado. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)