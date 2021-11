23º Paratocan movimentou futebol de base em Conceição do Araguaia

O Paratocan, tradicional torneio de futebol de base que reúne algumas das principais escolinhas dos estados do Pará e do Tocantins, completou este ano sua 23ª edição, contando com a participação de 53 equipes, compostas por cerca de 800 atletas, com faixa etária até 17 anos. A competição foi realizada em Conceição do Araguaia, região sul paraense, entre 30 de outubro e 2 de novembro, com os jogos sediados no Estádio Carecão.

A competição, realizada pela Liga Esportiva de Conceição do Araguaia (LECA), foi disputada em seis categorias: 12, 13, 14, 15, 16 e 17 anos, com equipes de nove cidades: Conceição do Araguaia, Parauapebas, Redenção, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, do Estado do Pará; Couto Magalhães, Gurupi e Paraíso, do Tocantins. Os jogos do certame contaram com a presença de um expressivo público nos quatro dias de disputa.

Os campeões em cada categoria foram: GET, de Paraíso-TO, sub-10 e sub-11 anos; Treze de Maio, de Redenção-PA, sub-12 e sub-15; Escrete de Ouro, também de Redenção-PA, categoria sub-13; Castelo, de Gurupi-TO, na sub-14; e a AAPP, de Conceição do Araguaia conquistou o caneco nas categorias 16 e 17 anos. Um dos destaques do torneio foi uma equipe feminina da anfitriã AAPP, que participou de jogos de apresentação contra equipes masculinas e receberam medalhas de participação.

O Paratocan é reconhecido como uma possível vitrine o futebol brasileiro. Este ano um observador técnico do Flamengo-RJ acompanhou os jogos do certame para avaliar a garotada. Conforme informou o presidente da LECA, Everaldo Lisboa, sete atletas que se apresentaram na competição, sendo três de Conceição do Araguaia, “agradaram” ao olheiro do Flamengo e serão avaliados na base do Mais Querido do Brasil.

(Com informações Delmiro Silva)

Confira alguns cliques do torneio esportivo: