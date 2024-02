Câmara Municipal de Redenção Aprova Reajuste Salarial para Servidores Públicos

Na manhã desta quarta-feira (21), a Câmara Municipal de Redenção aprovou por unanimidade, em 1º e 2º turnos, quatro projetos de leis complementares que promovem a correção geral anual dos salários dos servidores públicos de todas as classes. Os projetos contemplam diferentes categorias, cada uma com um cálculo distinto de reajuste.

Algumas categorias, que não recebiam reajuste há seis anos, tiveram aumento de quase 50% em seus salários. As tabelas atualizadas com os novos salários estão disponíveis no site oficial da Câmara Municipal de Redenção.

O vereador delegado Washington se manifestou dizendo: “O prefeito de Redenção não está dando aumento salarial se alguém falar isso aqui, está mentindo. É uma medida em conformidade com o art. 37, inciso X da Constituição Federal que tende a promover a correção com base na desvalorização da moeda.

Por outro lado, o vereador Evilázio Chaves fez o contraponto dizendo: Eu não poderia deixar de vim aqui e reconhecer o trabalho de toda equipe da prefeitura Municipal de redenção. A gente tem que ter responsabilidade fiscal, a vontade nossa é que fosse aprovado um aumento aí de ‘tantos por centos’, mas do que do que adianta dar esse aumento e a prefeitura não dá conta de pagar? Então foi feito todo um estudo técnico pra gente chegar a essa situação de hoje”.

Durante a discussão, o vereador Jurandir Guedes propôs que seja pago o retroativo dos reajustes atrasados, desde que haja disponibilidade orçamentária, sugerindo a divisão do pagamento em parcelas.

Vereador Jurandir Guedes. Foto: ReproduçãoA sessão contou com a ausência dos vereadores Renival e João Lúcio. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira).