Ministro do Turismo Celso Sabino confirma presença na Feira Agropecuária de Xinguara (FAX 2023).

O prefeito Dr. Moacir Pires (PL) e o vice Vilmones Silva (PSC) estiveram presentes na posse do novo Ministro do Turismo Celso Sabino (UNIÃO), representante do Pará que agora faz parte da gestão executiva nacional.

Na ocasião o prefeito entregou ao Ministro o convite oficial do Sindicato Rural para que o mesmo participe da Feira Agropecuária de Xinguara (FAX 2023), o grande encontro do agronegócio no município.

Celso Sabino é um grande aliado do prefeito Dr. Moacir que teve papel importante na sua campanha e eleição para deputado federal em 2022.

Durante o encontro, Dr. Moacir agradeceu pelo projeto de lei que foi protocolado por Celso Sabino ainda como deputado federal para transformar Xinguara na capital nacional do boi gordo.

CONFIRMADO: O Ministro do Turismo confirmou sua presença na FAX 2023 e disse que estendeu o convite ao Ministro da Agricultura que também já confirmou sua participação na FAX 2023 (A Notícia Portal, da redação)