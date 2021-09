200 pessoas são retiradas de área ocupada em Parauapebas PA

Aproximadamente 200 pessoas foram retiradas pela Polícia Militar de uma área ocupada em Parauapebas, no sudeste do Pará. As famílias atearam fogo em pneus nas vias de acesso ao terreno e a tropa do Comando de Missões Especiais (CME) fizeram as negociações.

A ação da PM ocorreu nos dias 23 e 24 de setembro, em cumprimento a mandado de reintegração de posse determinado pela juíza Eline Salgado Vieira, da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

Foram ao local um efetivo de 90 policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (1º Cime), que enviou seis conjuntos da Cavalaria, do Corpo Militar de Saúde (CMS) e do 23º Batalhão, que é responsável pelo policialmente ostensivo na cidade. A ação teve ainda participação do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo a PM, as famílias foram informadas pelo oficial de Justiça da necessidade de deixar o local e a negociação teria sido breve entre o comandante da operação e os ocupantes. A ordem foi então acatada e as pessoas deixaram a área, ainda de acordo com a PM, sem ocorrência de conflitos entre as partes.

A PM disse que os ocupantes tiveram apoio na mudança dos pertences e dos materiais da desmontagem de imóveis.

(Com informações G1-PA)