Mais de 1,3 milhão de famílias do Pará recebem o Bolsa Família

O Pará tem 1,3 milhão de famílias contempladas pelo Bolsa Família em maio. O total de recursos transferidos pelo Governo Federal ao estado neste mês é de R$ 869 milhões e chega aos 144 municípios. O valor médio do benefício na região é de R$ 679,37, o segundo maior do Brasil. Os pagamentos têm início nesta quinta-feira, 18/5, para beneficiários com o final do Número de Identificação Social (NIS) 1. O calendário de repasses segue até dia 31.

Do total destinado ao estado, R$ 90 milhões são reservados ao pagamento do Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$ 150 a cada criança de zero a seis anos na composição familiar dos beneficiários. Um total de 600 mil crianças nessa faixa etária vão ser contempladas no estado neste mês.

A capital Belém (197.826) e os municípios de Santarém (46.546), Abaetetuba (45.206), Ananindeua (44.788) e Cametá (31.076) são os cinco com maior número de famílias beneficiárias do programa em maio no estado.

RECORDES – Neste mês, o valor médio pago em todo o país no Bolsa Família é o mais alto de todos os tempos. São R$ 672,45, acima dos R$ 670,49 registrados em abril. O programa está nos 5.570 municípios do país e, neste mês, o valor total pago pelo Governo Federal soma R$ 14,1 bilhões: é o maior da história do programa de transferência de renda.

1 MILHÃO DE INCLUÍDOS – Desde o relançamento em março, o Bolsa Família incluiu mais de 1 milhão de famílias. São pessoas que preenchem os requisitos para estar na lista e estavam fora até então. Entre março e abril, 808 mil famílias foram incluídas. Em maio, mais 200 mil.

R$ 150 PARA 9 MILHÕES – O Bolsa Família garante o mínimo de R$ 600 e mais R$ 150 para cada criança de zero a seis anos na família. Em maio, são mais de 9 milhões de crianças de zero a seis anos com direito aos R$ 150, como a Pérola e o Marcelo. (A Notícia Portal/ Diário do Pará)