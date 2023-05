Pará teve 75 celulares roubados por dia de janeiro a abril de 2023; são 3 aparelhos por hora

Entre janeiro e abril de 2023, foram computados 9.008 roubos de celulares no Pará, uma queda de 30,4% em relação ao mesmo período de 2022, quando houve 12.960 roubos. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Com isso, o estado teve, no primeiro quadrimestre deste ano, uma média de 75 celulares roubados por dia ou cerca de 3 aparelhos roubados por hora.

A Segup informou que não produz ranking de cidades ou bairros para não estigmatizar os municípios, populações ou bairros. Mas, tanto no caso de roubo quanto no de furto de celular, a vítima pode denunciar através dos canais de denúncia, além de registrar ocorrência em delegacia física ou na virtual. A diferença entre os crimes é que, no roubo, há o emprego de violência, com o uso, por exemplo, de arma de fogo ou faca. (A Notícia Portal/ O Liberal)

LEIA TAMBÉM NO