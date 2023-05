REDENÇÃO: Duas mulheres foram presas por sacar seguro-desemprego com CTPS falsa

Usar documento falso para qualquer tipo de ação que o cidadão porventura queira fazer caracteriza crime. Usar documentos falsos para receber o seguro-desemprego também, “recebimento de seguro-desemprego com documentos falsificados”, artigo 171, parágrafo 3 do Código Penal Brasileiro.

A Polícia Federal prendeu duas mulheres que sacaram seguro-desemprego com documento falso, na manhã desta segunda-feira (8), no município de Redenção no sul do Pará

Elas foram detidas logo após retirar R$ 1.288 reais na agência da Caixa da cidade.

Na ação, foram apreendidos o aparelho celular, recibo de saque e a carteira de trabalho falsificada, que estavam com a mulher em nome de quem o seguro estava. A outra foi junto para ajudá-la e por isso também foi presa.

Elas foram autuadas por uso de documento falso e estelionato. Ambas foram encaminhadas ao presídio feminino em Marabá. (A Notícia Portal com informações de DOL Carajás)