RIO MARIA: Polícia Federal prende homem por equívoco

João Batista de Freitas (52) -“João Baú” foi preso por engano na última quinta-feira (23) em Rio Maria-Pará, ele trabalhava normalmente no frigorífico da cidade quando foi surpreendido com a presença de uma equipe da polícia federal que lhe deu voz de prisão, ele foi encaminhado diretamente para o presídio de Redenção. Na verdade, quem era para ser preso, era outro homem que também trabalhava no mesmo frigorífico e que se chama João Nogueira de Sousa “João Baixim” que é procurado pela polícia acusado de ter assassinado José Márcio Gomes de Sousa “Pardal”, crime ocorrido no dia 20 de agosto de 2021 em Rio Maria.

Durante as investigações, as coincidências entre as duas pessoas, a polícia ou a justiça podem ter se equivocado, resultando na prisão indevida. João Baixim, o verdadeiro acusado, está desaparecido desde a data do crime.

O advogando Samuel Gonçalves, que está ajudando João Baú a provar a sua inocência, disse que tudo não passou de um equívoco, pelo fato de seu cliente também se chamar “João”, ter pele negra e trabalhar no mesmo frigorífico, e que o mesmo é apenas uma vítima do erro. “O delegado responsável pela investigação, disse que já reconheceu o erro e nas próximas horas a justiça vai determinar que João do Baú seja colocado em liberdade”. Disse o advogado.

O fato da Polícia Federal ter cumprido o mandado, chamou atenção, porém o advogado Samuel explicou que é comum a PF atuar em cumprimento de ordens judiciais mesmo quando não envolve casos federais, isso ocorre quando existem acúmulos de ordens a serem cumpridas, super lotando o trabalho da Polícia Civil. Até o fechamento desta edição, João Batista continuava custodiado no presídio de Redenção. (A Notícia Portal – Lourivan Gomes, redação)