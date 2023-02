Mais de 400 kg de droga são apreendidos na Transamazônica, sudeste do Pará

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira (23), na BR-230 (Transamazônica), no sudeste do Pará, mais de 400 quilos de maconha.

A droga estava escondida dentro do baú de um caminhão, vindo de Manaus (AM) e tinha como destino para São Paulo. A apreensão ocorreu no município de Novo Repartimento no momento em que os agentes realizavam ronda de rotina e abordaram o caminhão, que trafegava em alta velocidade.

Foi neste momento que os agentes encontraram dentro do baú do caminhão, cerca de 310 tabletes de maconha, além de bicicletas, motor, baterias e tintas. “Entre os produtos lícitos havia a droga”, informou o agente da PRF, Lúcio Neto.

O entorpecente estava encaixotado. O motorista do caminhão, que não teve a identidade revelada, alegou não ter conhecimento que os entorpecentes estavam dentro do veículo.

Ainda segundo os agentes da PRF, o acusado contou que o carregamento teria sido realizado na cidade de Manaus e seguia com entrega para municípios nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

A carga e o motorista foram apresentados na sede da Polícia Federal em Marabá para os procedimentos cabíveis. Após a pesagem foi constatado que a droga pesava 402 quilos.

“A Polícia Rodoviária Federal faz esse trabalho de combate à criminalidade e repressão aos crimes violentos e isso aqui é um trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos e tirando cada vez mais droga de circulação e da vida das pessoas”, ponderou Lúcio Neto. Por g1 Pará – Belém