PARÁ: Polícia Científica abre vagas de emprego. Salário chega a R$ 10,4 MIL.

Mais uma chance para quem está à procura de emprego imediato no serviço público. A Polícia Científica do Pará publicou editais para dois processos seletivos simplificados para todos os níveis de escolaridade. As inscrições para ambos começam no dia 27 de fevereiro e acabam no dia 28 do mesmo mês. No total são 76 vagas e os salários são bem atraentes, passando de R$ 10 mil.

O que oferece mais oportunidades é voltado exclusivamente para candidatos com ensino fundamental. Nesse, são 56 vagas e três cargos em disputa: auxiliar operacional (duas vezes) e motorista. O vencimento base vai de R$ 1.215,50 a R$ 1.315,50, podendo ser acrescido de outras vantagens legais.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com possibilidade de desempenho das atividades em finais de semana, em regime de escala.

O Processo Seletivo Simplificado compreenderá as seguintes fases: a) Primeira Fase: Inscrição, de caráter habilitatório e eliminatório; b) Segunda Fase: Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

Importante: candidato não poderá ter tido outro vínculo temporário com a Administração Pública Estadual no período inferior a seis meses da data da nova contratação. Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.

O outro processo seletivo é voltado para candidatos de níveis médio e superior. São 20 vagas e dois cargos em disputa: auxiliar técnico de perícias e médico.

O vencimento base vai de R$ 6.273,78 a R$ 10.469,46. Podendo ser acrescido de outras vantagens.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com possibilidade de desempenho das atividades em finais de semana, em regime de escala. A inscrição deve ser feita através do endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.

Veja a distribuição de vagas por cargos abaixo:

Escolaridade: Ensino Fundamental

CARGO: MOTORISTA

Município de Atuação e Vagas:

Abaetetuba – 1 vaga

Belém – 3 vagas

Castanhal – 3 vagas

Itaituba – 1 vaga

Marabá – 1 vaga

Paragominas – 2 vagas

Santarém – 1 vaga

Tucuruí – 1 vaga

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL

Município de Atuação e Vagas:

Abaetetuba – 2 vagas

Belém – 25 + 2 PCD vagas

Altamira – 1 vaga

Castanhal – 6 + 1 PCD vagas

Itaituba – 3 vagas

Marabá – 1 vaga

Santarém – 2 vagas

Escolaridade: Nível Médio

CARGO: AUXILIAR TÉCNICO DE PERÍCIAS – NECROPSIA

Município de Atuação e Vagas:

Abaetetuba – 1 vaga

Belém – 1 vaga

Altamira – 1 vaga

Castanhal – 4 vagas

Itaituba – 2 vagas

Santarém – 1 vaga

CARGO: AUXILIAR TÉCNICO DE PERÍCIAS – LABORATÓRIO

Município de Atuação e Vagas

Belém – 3 vagas

Escolaridade: Nível Superior

CARGO: PERITO MÉDICO LEGISTA

Município de Atuação e Vagas

Abaetetuba – 1 vaga

Belém – 1 vaga

Bragança – 2 vagas

Paragominas – 2 vagas

Tucuruí – 1 vaga

Fonte: Diário do Pará