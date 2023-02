Redenção-PA: Trio de traficantes que vendiam droga pela maquininha de cartão são presos

Uma operação realizada por policiais Grupo Tático Operacional-GTO do 7º Batalhão de Polícia Militar, da cidade de Redenção, no sul do Pará, prendeu três elementos, acusados de atuar no mundo do tráfico de drogas. A prisão ocorreu na madrugada da terça-feira (07) durante o trabalho de ronda e policiamento nas ruas e setores da cidade, quando em dado momento a guarnição militar avistou três elementos em atitude suspeita e que demonstraram um certo nervosismo ao perceber a aproximação da viatura policial.

Os policiais resolveu fazer a abordagem e revista pessoal no trio, onde foi constatado que se tratava de um trio criminoso que estava atuando no mundo do tráfico de drogas, pois em dos bolsos foi encontrado uma embalagens contendo cocaína pronta para ser comercializada.

Na conversa mais reservada com a equipe do GTO, dois dos suspeitos, disseram que eram irmãos e resolveram a aceitar a proposta de vender o produto ilegal, para poder levantar uma grana rápida. O que chamou atenção dos policiais, foi o modelo de cobrança utilizado pelos traficantes.

Além do dinheiro em espécie, os suspeitos utilizavam a maquininha de cartão de debito e crédito como forma de recebimento do produto entorpecente. Além da maquininha, foi encontrado em poder dos suspeitos, uma grande porção de embalagem contendo cocaína pronta para venda, embalagem, uma balança de precisão, cartão cidadão de terceiros, uma carteira porta cédulas e um aparelho celular. Os acusados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas pela autoridade de plantão.

