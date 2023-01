XINGUARA-PA: Homem é morto a tiros dentro de carro

Um homem foi morto a tiros na noite de domingo (15), no Bairro Itamaraty, em Xinguara. A filha da vítima foi baleada na perna, e está fora de perigo.

Segundo informações Policiais, os dois estavam em um carro FIAT STRADA cor branca, ao parar no semáforo do cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Rua 03 próximo ao Terminal Rodovia João Galon, dois homens chegaram em uma moto e atiraram sem dar chance de defesa a vítima. Após o crime, a dupla fugiu sem deixar pistas.

Wilson Pego ainda foi socorrido com vida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara, porém não resistiu e veio a óbito.

De acordo com informações, Wilson já possui passagem na Polícia, sob acusação de tráfico de drogas. Em 2022 ele foi absolvido em julgamento realizado em Xinguara, pela acusação de homicídio.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Xinguara, bem como a motivação do homicídio.

Fonte: Blog do Luiz Pereira