Xinguara-PA: Polícia flagra adolescente pilotando moto em alta velocidade

Nessa madrugada de quinta-feira (12) por volta das 3.00 horas um adolescente de 16 anos foi visualizado por uma equipe da Polícia Militar pilotando uma motocicleta Lander Preta sem placa.

O adolescente conduzia a motocicleta de maneira imprudente, não respeitando as leis de trânsito e com velocidade excedida a que é permitida no perímetro urbano, colocando com sua vida e de terceiros em risco.

O adolescente ainda tentou fugir da equipe da Polícia Militar porém foi localizado e detido em frente a uma casa de show localizada na rua Lauro Sodré.

O adolescente e o veículo foram apresentados na delegacia de Xinguara- PA. A genitora do adolescente foi chamada e um inquérito irá apurar as responsabilidade sobre quem forneceu ou permitiu que o adolescente tivesse acesso ao veículo, o responsável irá responder judicialmente sobre essa infração tipificada como crime.

Lembrando que fornecer veículo para pessoa não habilitada é crime de perigo abstrato: para caracterizar o crime é desnecessário a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto. Seja consciente e não entregue a chave de veículo para pessoas não habilitadas.

Fonte: Xinguara News