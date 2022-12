Bolsonaro reprova a tentativa de ato terrorista do xinguarense em Brasília

Nesta sexta-feira (30), Jair Bolsonaro (PL) fez seu último pronunciamento como presidente da República e comentou a tentativa de explosão de uma bomba perto do aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro. O atual chefe do Executivo se referiu ao episódio como “tentativa de ato terrorista” e foi enfático ao dizer que “nada justifica” o fato.

O responsável por deixar o explosivo numa caixa apoiada em um caminhão de combustíveis é George Washington de Oliveira, que reside em Xinguara-PA e é gerente de 4 postos de gasolina. Na sua audiência de custódia, ele disse que seu único pedido era para tirar o nome de Lula e Bolsonaro dos autos da ocorrência. A decisão da justiça foi de que ele ficaria preso enquanto respondesse ao processo.

O presidente Bolsonaro também declarou na live que ele e seus apoiadores enfrentam perseguição política. O mandatário disse que quando sofreu um atentado de morte, apesar de o autor da facada ser um ex-filiado do PSOL, (partido aliado do PT), grande parte da imprensa não bateu em cima. Mas hoje, quando qualquer pessoa comete um delito ou faz algo reprovável pela sociedade, a mídia ideologiza e enfatiza o título “bolsonarista”. (A Notícia Portal com informações do R7 e live do Youtube de Jair Bolsonaro).