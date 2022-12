Polícia prende homem por roubo qualificado

A Polícia Civil de Redenção, cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor do nacional Matheus Chaves por roubo qualificado, praticado no dia 24 de setembro deste ano, no seto Marechal Rondon.

A ação da polícia ocorreu nesta quarta-feira (28) através da equipe de expediente, sob o comando da Delegada Aline M. Priori. O mandado de prisão preventiva foi expedido peloVara Criminal de Redenção, dado a importância devido à alta periculosidade do indivíduo que causa terror social, praticando crimes patrimoniais com uso de violência e grave ameaça.

A cautelar foi deferida nos termos requeridos, sendo devidamente cumprida pela equipe do expediente da Delegacia de Redenção no dia 28 de dezembro, por volta das 14h50min, no estabelecimento prisional local, uma vez que o representado já se encontrava preso devido a fato diverso.

(A Notícia Portal com Informações da 13a. RISP – Superintendência Regional do Araguaia Paraense).