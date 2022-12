Tucumã: homem mata a ex-companheira na noite de Natal

O assassinato de uma mulher marcou a noite de Natal, na cidade de Tucumã, situada na região do sul do Pará. A vítima identificada como Neide Clara Santos, foi executada com um tiro de arma de fogo na cabeça dentro de uma residência no Setor Davi Santos, que fica localizada atrás de uma gráfica, próximo à rodovia PA-279. O caso aconteceu na noite do dia 25 de dezembro, dia de Natal.

De acordo com informações de familiares da vítima, ela havia procurado recentemente a delegacia de Polícia Civil de Tucumã, para formalizar um pedido de medida protetiva, devido o suspeito estar fazendo ameaças e dizer que estava inconformado com o fim do relacionamento.

Na noite de domingo, o ex-companheiro da vítima cometeu o ato covarde, tirando a vida de Neide Clara, disparando um tiro contra a cabeça de ex-mulher e fugindo em seguida sem deixar pistas do seu paradeiro.

A Polícia Civil de Tucumã, instaurou um inquérito policial e está à procura do suspeito.

Fonte: Blog do Dinho Santos