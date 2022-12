Jenilto Matos, o primeiro atleta de Redenção a competir Internacionalmente

Jenilto Matos Lopes tem 25 anos, nasceu em Casa de Tábua, distrito de Santa Maria das Barreiras – PA, mas mora em Redenção desde 2004. No dia 21 de dezembro ele estreou internacionalmente, na cidade de Almati, capital do Cazaquistão, sendo o primeiro atleta redencense a competir em outro país.

Jenilton fez a luta principal do evento “Octagon” que está na sua 38ª edição é transmitido em toda Ásia via TV e mundialmente via YouTube. “Assim quando eu cheguei no Cazaquistão o povo me mostrava o cartaz e perguntava se era eu, eles pediam pra tirar foto comigo, cheguei como um ídolo aqui, as TVs faziam propaganda com as minhas lutas” Comenta o atleta.

O convite para participar do campeonato veio dia 29 de novembro por meio de seu treinador de Palmas-TO Dyogo Teles e dos empresários Glauber Fernandes e Marcel Viana.

O lutador enfrentou grandes desafios. Não teve apoio público, passou os sete dias finais do treinamento em Palmas-TO e chegou no Cazaquistão dois dias antes da luta. O tempo e o clima não estavam ao seu favor, no lugar onde ocorreu a luta, tem 12 horas de diferença no fuso-horário com o Brasil e o clima era de -11 graus (discrepante da temperatura do Pará). Se alimentar também não foi muito fácil, já que a comida asiática é bem peculiar. Além disso, ele também não sabia falar o idioma do país, mas recebeu ajuda de outros atletas brasileiros que também competiam no evento.

Atualmente Jenilto Matos está entre os melhores do Brasil na categoria peso mosca (57 kg), mas nessa competição, ele lutou em uma categoria acima, a peso galo (61 kg). Seu adversário foi o cazaquistanês Almakhan Bekzat, que hoje está ranqueado o número 1 da Ásia Central, top 3 da Europa.

Infelizmente o atleta redencense perdeu a luta, em entrevista para o Portal A Notícia, ele relata: “A luta estava boa até o gongo final do primeiro round. Quando a buzina tocou, eu baixei a guarda, nesse momento meu adversário aproveitou e acertou golpes muito fortes e eu voltei para o segundo round sem ter me recuperado direito. No segundo ele me machucou muito e a e equipe decidiu não deixar eu voltar pra lutar o terceiro round”.

Mesmo perdendo a luta, Redenção o considera vitorioso. Jenilto Matos treina desde os 8 anos e fez sua primeira luta de MMA em 2015 com 17 anos, mora só e tem um projeto social na praça, onde ele treina gratuitamente meninos e meninas no boxe. (A Notícia Portal – Ana Luiza Oliveira).