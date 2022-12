É sabido que álcool e trânsito não combinam. Com as festas de final de ano as pessoas acabam esquecendo do grande risco que é dirigir alcoolizado, o que pode trazer riscos para si mesmo e para a sociedade em geral.

Na segunda-feira (19), um homem visivelmente embriagado colidiu com uma viatura policial, no município de Conceição do Araguaia, sul do Pará. O homem transitava em um carro Gol Branco perto da meia-noite pelas ruas da cidade quando colidiu acidentalmente com a viatura, deixando danos materiais na parte dianteira do carro policial.

O condutor do veículo identificado como Alesson teve bastante dificuldade de comunicação com a equipe policial e estava com forte odor de bebida alcoólica. Para resguardar a integridade física da equipe de patrulhamento, foi necessário o uso de algemas no rapaz, que apresentou comportamento violento ao ser conduzido.

O acidente ocorreu no bairro Emerêncio, na rua onze. O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para os demais procedimentos cabíveis. (Sandra Regina)

Fonte: DOL Carajás