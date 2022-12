FLAGRANTE: Homem assalta caixa de padaria em Redenção

A polícia está procurando por um homem que assaltou uma panificadora na manhã desta segunda-feira (19) em Redenção no sul do Pará. O assalto foi no setor Aripuanã na padaria conhecida como Santa Lúcia.

O assalto foi registrado pelas câmeras do circuito interno de vigilância e monitoramento da panificadora, e mostra o momento em que o suspeito, que estava vestindo uma camiseta de cor verde e calça jens de cor escura, entra na área restrita aos funcionários, atrás do balcão, anuncia o assalto, mostrando que carrega uma arma na cintura.

Em seguida ele vai até ao caixa e ao lado da balconista, limpa a gaveta onde está guardado o dinheiro da venda da manhã.

A ação criminosa ocorreu por volta das 7h30, e no momento haviam poucos clientes no local. Nas imagens é possível ver dois clientes que ficaram imóveis ao ouvir o anúncio e as ameaças do assaltante.

Após praticar o roubo o assaltante que estava de cara limpa, saindo tranquilamente pela Avenida Graciliano Ramos, pilotando uma motocicleta modelo C-100 Bis, de cor branca.

Uma guarnição da Polícia Militar foi até a panificadora e coletou as imagens do circuito que vão ajudar na procura e na identificação do assaltante, que está sendo procurado pela polícia. (Dinho Santos)

Fonte: DOL Carajás