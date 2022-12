Homem é atingido por raio durante manifestação em apoio a Bolsonaro

Uma forte chuva com raios atingiu o acampamento dos manifestantes no Quartel-General do Exército, em Brasília. O incidente natural fez quatro vítimas neste domingo (18).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as quatro pessoas, que estavam em uma tenda, foram vítimas de choque por descarga atmosférica.

Uma mulher de 45 anos precisou ser atendida e transportada. Ela apresentava dormência nas pernas, queimação no braço direito, quadro hipertensivo e sinais vitais alterados. A mulher foi transportada ao Instituto Hospital de Base de Brasília consciente, orientada e estável.

Tudo aconteceu no início da tarde na praça dos Cristais, avenida do exército, no Setor Militar Urbano de Brasília, empenhando três viaturas e onze militares. O Corpo de Bombeiros afirma não ter a identificação das pessoas que não foram transportadas.

A manifestação em apoio a Bolsonaro no QG do Exército acontece desde o fim das eleições 2022 que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, em 30 de outubro. Os manifestantes protestam contra irregularidades no processo eleitoral e contestam as urnas.

Fonte: DOL